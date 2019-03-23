«Президент Вучич – гарант партнёрства Сербии с Россией»

23.03.2019, Белград, Валентин Филиппов

Беспрецедентное давление, оказываемое на Александра Вучича Западом, направлено на отказ Сербии от Косово и втягивание страны в Северо-Атлантический альянс. В ход идёт запугивание, трибуналы, санкции и цветные технологии с использованием местных националистов.

О том, что Сербии необходима российская военная база, и что НАТО должно возместить ущерб от бомбардировок двадцатилетней давности, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал российский политолог Олег Бондаренко, находящийся сейчас в Белграде.

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Валентин Филиппов: Мы приветствуем Олега Бондаренко, который сейчас находится в Белграде, Республика Сербия. Мы по-прежнему говорим «Югославия», мы верим в это. Здравствуйте, Олег! Скажите, в Гааге по третьему разу всех судить будут?

Олег Бондаренко: Да там можно и по 33-му. Самое смешное, что гаагского трибунала формально уже нет – призрак гаагского трибунала судит призрак Караджича.

Валентин Филиппов: 40 лет – это больше, чем пожизненное в его возрасте.

Олег Бондаренко: В его ситуации, я думаю, все равно. Конечно, впечатляет та издевка, с которой, в который раз, в годовщину бомбежки Югославии гаагский трибунал выносит приговор Караджичу. Кстати говоря, три года назад, в 2016-м году именно 24 марта, аккурат в годовщину бомбежки Югославии, Караджичу был вынесен прошлый приговор о 40-ка летнем тюремном заключении.

Валентин Филиппов: Продолжая тему Караджича. А Вам не кажется, что они подозревают, что Югославия все-таки существует?

Олег Бондаренко: Они подозревают, что сербы не являются до сих пор побежденным народом, это самое главное. И они стараются сделать все, чтобы в очередной раз сербов унизить.

При этом это касается не только граждан страны, не только народа, не только самой страны, это касается её элиты, это касается президента Сербии Александра Вучича, это касается председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Абсолютно открытый сигнал им, что ребята, если вы будете артачиться, если вы будете с нами бороться, если вы не будете нас слушаться, то вас ждет судьба Караджича. И в очередном гаагском трибунале вы получите свой пожизненный срок.

А для Вучича, например, сербского президента, это особенно сейчас такой момент животрепещущий, потому как у него в стране происходят, по сути, такие первые ростки цветных протестов.

Сербия это уже переживала в 2000-м году, когда ещё была Югославия. Сейчас история повторяется. И главный вопрос сейчас, к чему принуждают Вучича? Вучича принуждают признать Косово в нынешних административных границах.

Tо есть, на сербском севере Косово, по сути, отдать сербов на растерзание албанских косоваров, и их не защищать. Хотя там есть свои депутаты, есть сербский лист, так называемый, список партийный, который официально представляет интересы сербов Косово.

Так вот, Вучича призывают, по сути, отказаться полностью от севера Косово, признать Косово в нынешних административных границах. А если он не будет слушаться, то получит либо цветные протесты, либо, вот ему намекают на судьбу Радована Караджича.

Валентин Филиппов: А что, Сербия, Россия и вообще все страны настолько слабые и не имеют суверенитета? Почему решения гаагского трибунала должны распространяться на Сербию? Вроде по срокам гаагский трибунал закончил свои полномочия…

Олег Бондаренко: В том-то оно и дело. Самое смешное, что гаагский трибунал был распущен в конце 18-го года. И то, что сейчас призрак гаагского трибунала судит Караджича – это дикий фарс. Называется это официально Апелляционная палата остаточного механизма гаагского трибунала. Цирк, просто цирк.

На самом деле, конечно, сербов очень жалко. Как над ними издевались и продолжают издеваться. Это народ, которому очень остро не хватает побед. Если бы сербам просто показать, что смотрите, вы можете побеждать, да? Даже, может быть, на локальном уровне. Это бы очень сильно взбодрило нацию, потому, что нацию уничтожают планомерно последние 30 лет.

И сегодня сербам продолжают не мытьем так катаньем, доказывать им, что знаете, вы были не правы. Как в 2016-м году их пытались признать народом, ответственным за геноцид в Югославии и в Боснии. Это была резолюция, подготовленная Великобританией.

Если бы не позиция Москвы тогда, которая наложила вето на эту резолюцию, то это издевательство над сербами получило бы легализацию со стороны ООН. Этого, слава Богу, тогда не произошло, но сегодня много остается острых моментов.

Оппозиция вообще дала месячный ультиматум власти для того, чтобы власть ушла в отставку и объявила досрочные выборы. Нельзя исключать каких-то провокаций в самое ближайшее время в Сербии и дестабилизации политической.

На сегодняшний день только действующая власть, только президент Вучич является гарантом того, что Сербия не войдет в НАТО, Сербия не признает Косово в нынешнем виде и будет надежным стратегическим партнером России.

Валентин Филиппов: Хорошо, а что мы-то можем сделать-то? Вообще я так понимаю, что ответственность лежит на мировых центрах силы?

Олег Бондаренко: Главная проблема российско-сербских отношений состоит в отсутствии общей границы.

Валентин Филиппов: Tо есть, они как Одесса? Сербия как Одесса?

Олег Бондаренко: Ну, Одесса имеет общую границу с Россией, а Сербия не имеет. Слишком далеко она расположена и отделена не одним государством от нашей страны.

Когда сюда приезжал президент Путин, здесь пол страны вышло на улицы Белграда чтобы его поприветствовать. И уровень этого визита и переговоров с Александром Вучичем был невероятно высокий.

Вопрос только в дальнейшем развитии событий. Конечно, России нужна и военная база в Сербии. У нас есть база МЧС здесь. Может быть, можно как-то усилить свое присутствие здесь и выступить гарантом сербских интересов в этом очень непростом регионе, сербской внеблоковой нейтральной позиции и так далее.

Так что тут конечно есть над чем подумать, но то, что сербов нельзя бросать, и то, что сербам нужно помогать.

Как немцы – они молодцы, они иногда местами больше хорваты, чем сами хорваты. Американцы больше албанцы, чем сами албанцы. Так вот и нам надо быть большими сербами, чем сами сербы иногда.

Валентин Филиппов: Вы сейчас в Белграде. Там проходит конференция….

Олег Бондаренко: Конференция Белградского форума, посвященная 20-ти летию бомбежек НАТО. Приехало довольно много людей, из России много депутатов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой здесь. Довольно большое представительство со всего мира.

И, конечно, главный рефрен этой конференции – это то, что нельзя прощать, нельзя забывать то преступление, которое НАТО совершило 20 лет назад. Очень хорошую идею выдвинул Сергей Бабурин. Он сказал, что нужно предложить вернуться к идее обсуждения компенсационного механизма как для физических лиц, пострадавших от агрессии НАТО, так и для страны в целом. Это, на мой взгляд, очень здравая идея.

Сербию тогда очень сильно развалили в плане промышленности. Разбомбили нефтеперерабатывающие заводы, разбомбили много производств и так далее. И Сербия осталась, по сути, только с сельским хозяйством. Конечно, они много чего восстановить успели за это время, но все равно многое утрачено, и кто-то за это должен нести ответственность, кто-то должен это оплатить. И было бы хорошо, чтобы это оплатил Запад.

Валентин Филиппов: Санкции ООН на эту войну, на эту «миротворческую операцию» не было ведь.

Олег Бондаренко: Не было, не было. И если сегодня хватает наглости говорить о репарациях со стороны Советского Союза, а Германия до сих пор выплачивает репарации послевоенные, в том числе Израилю, то извините. Когда была Вторая Мировая и когда была вот эта война? Эта война была, считай, позавчера.

Валентин Филиппов: Да, но проигравшим не платят.

Олег Бондаренко: Нужно поднимать вопрос о выплате репараций со стороны Северо-Атлантического альянса за бомбежки Югославии, Сербии как правопреемнице Югославии.

Валентин Филиппов: Хорошо, а не кажется, что для того, чтобы потребовать репараций, врага надо вначале победить?

Олег Бондаренко: Да. Только этот процесс может быть долгим.