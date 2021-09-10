Президент Вучич и патриарх Порфирий договорились о строительстве мемориального центра памяти жертв Ясеноваца

10.09.2021 18:52 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В расположенной в Республике Сербской части комплекса «Ясненовац» – Донья Градина, Сербия построит крупный Мемориальный центр.

К такому соглашению пришли президент Сербии Александр Вучич и патриарх Сербский Порфирий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Договоренность о строительстве Мемориального центра была достигнута сегодня по итогу встречи президента и патриарха.

«Сегодня мы достигли договоренности, и я передаю подтверждение Додика о строительстве того, что должно стать общесербским святилищем в Донья Градина. Это большой мемориальный центр, в котором мы вспомним имена убитых, – сказал Вучич. – Давайте сделаем все, чтобы жертвы не были забыты, все, что может сделать государство, чтобы помочь церкви … Чтобы память о сербских именах и фамилиях не стерлась».

Патриарх Порфирий поблагодарил президента и особо отметил то определение, которое он дал будущему центру – «святилище».

«Всякий раз, когда я входил в Ясеновац, у меня создавалось впечатление, что я вошел в совершенно другую зону, мистическую зону, и в этом смысле зона Ясеноваца и других мест человеческих страданий показывает, что это метафизическое пространство. Вот почему это святилище… Мы должны молиться, чтобы такие ужасные вещи, которые творились в Ясеноваце, никогда больше ни с кем и нигде не повторились», – добавил предстоятель Сербской Православной Церкви.

Донья Градина – местечко на берегу реки Сава в Республике Сербской во времена единой Югославии была частью мемориального комплекса жертвам усташеского концлагеря смерти «Ясеновац» (другая часть теперь находится на территории Хорватии).

В этой болотистой местности в 800 гектаров земли происходили массовые расправы хорватских усташей преимущественно над боснийскими сербами из окрестных сел и городов, а также евреями, цыганами и хорватскими и бошнякскими антифашистами. Всего исследователями в этом месте были обнаружены 109 массовых захоронений, и по различным данным там были зверски замучены до 365 тысяч человек.