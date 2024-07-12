Президент Южной Кореи угрожает нейтрализовать военное сотрудничество РФ и КНДР

Константин Серпилин.  
12.07.2024 11:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Украина


Южная Корея продолжит поддержку Украины и попытается сорвать сотрудничество России и КНДР. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поставки северокорейских ракет и снарядов продлят войну на Украине, а потенциальная военная, технологическая и экономическая помощь России Северной Корее угрожает миру на Корейском полуострове, а также в регионе Северо-Восточной Азии.

Вчера и сегодня союзники по НАТО выразили растущую озабоченность по поводу растущего российско-северокорейского сближения. Сотрудничество России и Северной Кореи в связи с войной на Украине выглядит как сговор по расчёту. Движимая своими собственными потребностями, Россия хочет, чтобы КНДР использовала антиамериканскую и антизападную риторику. КНДР надеется, что Россия предоставит ей передовые военные технологии и энергетические ресурсы, а также поможет ослабить контроль за соблюдением санкций Совбеза ООН», – сказал президент.

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Южная Корея продолжит поддержку Украины и попытается сорвать сотрудничество России и КНДР. Об этом...



«Правительство Южной Кореи продолжит укреплять сотрудничество с США и Японией, и партнёрство с НАТО, чтобы помешать и нейтрализовать незаконное российско-северокорейское военное и экономическое сотрудничество. И предпримем шаги, чтобы разработать контрмеры», – добавил Юн Сок Ёль.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину. У нас уже есть комплексный пакет помощи, который мы уже предоставляем. Мы продолжим расширять этот пакет, тесно сотрудничая в этом вопросе с союзниками по НАТО. Мы будем опираться на украинскую инициативу мира, объявленную в июле прошлого года в Киеве», – резюмировал он.

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