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19.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Донбасс, История, Местная власть, Общество, Политика, Украина
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Президент Южной Осетии почтил память Захарченко

Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов возложил цветы в донецком парке имени первого главы ДНР Александра Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анатолий Бибилов отметил, что основной целью его визита является инаугурация вновь избранных руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

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«Цель моего визита – это, в первую очередь, конечно, участие в инаугурации главы Донецкой Народной Республики. Сегодня я хотел посетить парк, заложенный в честь первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко», – рассказал он журналистам.

Бибилов отметил, что это – дань памяти человеку, который сделал очень много не только для народа ДНР, но и для всего Донбасса в целом.

«Это дань памяти человеку, который посвятил свою жизнь народу не только Донецкой Народной Республики, но и всему Донбассу. Поэтому я считаю это мероприятие очень правильным, нужным и необходимым, и конечно огромное спасибо руководству ДНР, что так чтят своего первого лидера. Это очень важно для будущих поколений. А в целом Донецкая Народная Республика, как и Луганская Народная Республика, являются для Южной Осетии братскими республиками, и для нас большая честь завтра участвовать в инаугурации главы ДНР, и соответственно 21 ноября в инаугурации главы ЛНР», – добавил Анатолий Бибилов.

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