13.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия
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Президент Южной Осетии выполнил обещание, данное Александру Захарченко

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проехал по Крымскому мосту в футболке с изображением покойного лидера ДНР Александра Захарченко.

Об этом глава республики рассказал в интервью севастопольскому телеканалу НТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас объединяла служба в воздушно-десантных войсках и, когда начались события на Донбассе, как руководителей республик объединяло понимание общей трагедии, которая сначала происходила в Осетии. Мы общались и договорились, что по Крымскому мосту проедем вместе.

К сожалению, после теракта не стало Саши. И этот шаг, который я сделал, я для себя моральное удовлетворение, что ли. Я считал, что именно с изображением Александра Владимировича нужно проехаться по Крымскому мосту. Это и дань уважения, и выполнение обещания», – сказал Бибилов.

Сейчас он находится в Севастополе с частным визитом.

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