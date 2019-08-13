Президент Южной Осетии выполнил обещание, данное Александру Захарченко
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проехал по Крымскому мосту в футболке с изображением покойного лидера ДНР Александра Захарченко.
Об этом глава республики рассказал в интервью севастопольскому телеканалу НТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нас объединяла служба в воздушно-десантных войсках и, когда начались события на Донбассе, как руководителей республик объединяло понимание общей трагедии, которая сначала происходила в Осетии. Мы общались и договорились, что по Крымскому мосту проедем вместе.
К сожалению, после теракта не стало Саши. И этот шаг, который я сделал, я для себя моральное удовлетворение, что ли. Я считал, что именно с изображением Александра Владимировича нужно проехаться по Крымскому мосту. Это и дань уважения, и выполнение обещания», – сказал Бибилов.
Сейчас он находится в Севастополе с частным визитом.
Спасибо!
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