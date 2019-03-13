Выборы
//exit;
13.03.2019
 
Крым, Политика, Россия, США
Просмотров:

Президента США наделили правом признать Крым российским

В Соединенных Штатах принят закон, позволяющий главе государства при определенных условиях признать Крым российским.

Об этом в своем блоге пишет экс-редактор журнала “Вести. Украина” Глеб Простаков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Удивительная страна Америка. Вчера Палата представителей Конгресса приняла законопроект О непризнании Крыма российским. В соответствии с пунктами а и b, такое признание невозможно ни одним федеральным органом или агентством. В соответствии с пунктом c, президент США может проигнорировать пункты a и b в случае, если речь идет о национальной безопасности США. Ни врагов, ни друзей – только интересы”, – отметил Простаков

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть