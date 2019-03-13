Президента США наделили правом признать Крым российским

13.03.2019

В Соединенных Штатах принят закон, позволяющий главе государства при определенных условиях признать Крым российским.

Об этом в своем блоге пишет экс-редактор журнала “Вести. Украина” Глеб Простаков.

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“Удивительная страна Америка. Вчера Палата представителей Конгресса приняла законопроект О непризнании Крыма российским. В соответствии с пунктами а и b, такое признание невозможно ни одним федеральным органом или агентством. В соответствии с пунктом c, президент США может проигнорировать пункты a и b в случае, если речь идет о национальной безопасности США. Ни врагов, ни друзей – только интересы”, – отметил Простаков