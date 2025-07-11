«Президентка» Косово требует, чтобы в «мирном соглашении по Украине» прописали Балканы

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«Президентка» непризнанного Косово Вьоса Османи не общалась с президентом США Дональдом Трампом, но верит в «мудрость» его плана по Украине, потому что «участие США всегда идет на благо».

Об этом она заявила в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сложилось впечатление, что у США есть план, как сделать так, чтобы Украина не только выиграла эту войну, но и жила в мире и процветании. И то, как президент Трамп это делает, сильно отличается от действий других лидеров, но часто приносит больше результатов. Его недавние заявления о Путине показывают, что он движется в правильном направлении», – вещала Османи.

Ей хотелось бы, чтобы соглашение по Украине имело более широкий контекст, чтобы «защитить Балканы от безумств России».