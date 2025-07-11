«Президентка» Косово требует, чтобы в «мирном соглашении по Украине» прописали Балканы

Елена Острякова.  
11.07.2025 17:46
  (Мск) , Москва
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Сербия, Украина


«Президентка» непризнанного Косово Вьоса Османи не общалась с президентом США Дональдом Трампом, но верит в «мудрость» его плана по Украине, потому что «участие США всегда идет на благо».

Об этом она заявила в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президентка» непризнанного Косово Вьоса Османи не общалась с президентом США Дональдом Трампом, но верит...

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«У нас сложилось впечатление, что у США есть план, как сделать так, чтобы Украина не только выиграла эту войну, но и жила в мире и процветании. И то, как президент Трамп это делает, сильно отличается от действий других лидеров, но часто приносит больше результатов. Его недавние заявления о Путине показывают, что он движется в правильном направлении», – вещала Османи.

Ей хотелось бы, чтобы соглашение по Украине имело более широкий контекст, чтобы «защитить Балканы от безумств России».

«Мы надеемся, что окончательное соглашение, сделка или резолюция не позволит России снова вторгнуться в Украину. Потому что 400 лет она осуществляла вторжение за вторжением. Я думаю, что окончательное соглашение не даст России повода думать, что она может вторгаться в другие страны, будь то Прибалтика или Польша, и творить безумства за западных Балканах», – высказалась албанка.

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