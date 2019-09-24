24.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Хорватия
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Президентша Хорватии панически боится урегулирования на косовском пограничье

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила против обмена территориями между Сербией и Косово.

Об этом сообщает Total Croatia News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке Грабар-Китарович заявила, что такое решение «откроет ящик Пандоры в Юго-Восточной Европе».

«Это очень плохая идея, которая откроет ящик Пандоры и приведет к различным требованиям в территориальных спорах на всей территории бывшей Югославии», – запаниковала она.

Напомним, в 1995 году Хорватия «разрешила территориальный спор», уничтожив республику Сербская Краина военным путем.
Полмиллиона сербов были вынуждены бежать от наступающей хорватской армии.

Власти Сербии предлагают обмен северной, сербской по большинству части Косово на албанские анклавы на юге Сербии, как о способе приблизиться к урегулированию спора.

Эта идея решительно отвергается Францией и Германией, в то время как Соединенные Штаты и недавно Австрия заявили, что они могут согласиться с таким решением.

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