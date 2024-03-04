«Президентша» Косово: «Украина признает нашу независимость после того, как победит Россию»

Алексей Топоров.  
04.03.2024 22:53
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Сербия, Украина


В ходе прошедшего в столице Албании саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», так называемый «президент» Косово Вьоса Османи рассказала прессе, когда Киев признает албанский анклав.

Вернувшись с саммита, она пообещала поддерживать Украину до этой самой «перемоги», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе прошедшего в столице Албании саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», так называемый «президент»...

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Общаясь с прессой, Османи сказала, что «признание независимости Косово со стороны Украины произойдет одновременно с победой в войне против России». На вопрос журналиста, существует ли лично у неё конфронтация с президентом Сербии Александром Вучичем, та ответила, что существует всегда, потому что тот «живет прошлым».

Отметим, Вучич на том же саммите выражал Зеленскому признания в «дружбе Сербии и Украины».

Вернувшись из Тираны «президент Косово» написала на своей странице в одной из социальных сетей, что «победа Украины – это победа Европы!».

«Это победа над теми, кто стремится дестабилизировать Западные Балканы и возродить традиции насилия и разрушения. Это победа свободы! Вот почему Косово будет стоять вместе с Украиной до победы!», – вещала Османи.

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