«Президентша» Косово: «Украина признает нашу независимость после того, как победит Россию»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе прошедшего в столице Албании саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», так называемый «президент» Косово Вьоса Османи рассказала прессе, когда Киев признает албанский анклав.

Вернувшись с саммита, она пообещала поддерживать Украину до этой самой «перемоги», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Общаясь с прессой, Османи сказала, что «признание независимости Косово со стороны Украины произойдет одновременно с победой в войне против России». На вопрос журналиста, существует ли лично у неё конфронтация с президентом Сербии Александром Вучичем, та ответила, что существует всегда, потому что тот «живет прошлым».

Отметим, Вучич на том же саммите выражал Зеленскому признания в «дружбе Сербии и Украины».

Вернувшись из Тираны «президент Косово» написала на своей странице в одной из социальных сетей, что «победа Украины – это победа Европы!».

«Это победа над теми, кто стремится дестабилизировать Западные Балканы и возродить традиции насилия и разрушения. Это победа свободы! Вот почему Косово будет стоять вместе с Украиной до победы!», – вещала Османи.