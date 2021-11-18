Президентская кампания в Приднестровье. Интрига переносится на пять лет

12 декабря в Приднестровской Молдавской Республике пройдут выборы президента, который проработает на этом посту следующие пять лет. Срок для выдвижения кандидатур истек, и, несмотря на то, что решения о регистрации приняты пока не по всем кандидатам, уже сегодня в целом понятно, как пройдут выборы и чем они закончатся.

Кто есть кто

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На выборы выдвигалось пять человек. Это действующий президент Приднестровья Вадим Красносельский; экс-депутат Верховного Совета ПМР, руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун; экономист, общественный деятель, имеющий давние связи с европейскими НКО Николай Малышев; депутат Григориопольского горрайсовета Сергей Пынзарь; житель Бендер со средним профессиональным образованием Сергей Дечев. Дечев подал заявление в ЦИК последним и уже успел снять свою кандидатуру.

Наибольший интерес представляют две персоны – глава республики Красносельский и заметный представитель оппозиции Дирун. Первый уже зарегистрирован в качестве кандидата и приступил к предвыборной агитации, а второму Центризбирком в регистрации отказал из-за недостоверности части собранных подписей избирателей. Остальные кандидаты, даже если их зарегистрируют, Вадиму Красносельскому не конкуренты – широким массам они известны мало и особой погоды на выборах наверняка не сделают.

Двойной недопуск

События вокруг Анатолия Дируна немного оживляли ход президентской кампании. Общественность гадала, пропустит ли ЦИК кандидата, который критикует власть и идет на выборы под лозунгами демонополизации и борьбы с олигархической моделью управления государством.

Сам Дирун неоднократно предупреждал, что его не зарегистрируют. С ним так уже было на выборах в Верховный Совет в 2020 году (тогда в подписных листах тоже нашли недостоверные подписи избирателей из числа собранных в поддержку кандидата).

Когда Центральная избирательная комиссия объявила решение об отказе в регистрации, Анатолий Дирун заявил, что сделано это по политической причине, поскольку действующий президент, «на которого работают все СМИ и которого поддерживает бизнес», может проиграть ему в конкурентной борьбе.

На пресс-конференции, куда, кстати, никто из прессы не явился, он обнародовал протокол, полученный в Центризбиркоме, и сказал, что ЦИК допустил «критические нарушения», сфальсифицировав данные. Несостоявшийся кандидат в президенты посетовал, что «такие методы ведения борьбы подрывают доверие к институтам власти», «размывают их легитимность» и что у него есть все основания для обращения в суд.

Судя по комментариям в социальных сетях (основное действие разворачивалось именно там), снятие Анатолия Дируна с дистанции огорчило часть общества, которая надеялась на конкурентные выборы. Однако к опытному политику, не раз участвовавшему в избирательных кампаниях, осталось немало вопросов.

Оппозиционера спрашивали, почему он не представил членов своей команды, с которой собрался идти в президенты, не рассказал о своем предвыборном штабе, не презентовал программу, не отвечал на прямые вопросы в соцсетях.

Людей интересовало также, почему он сдал так мало подписей избирателей в свою поддержку (Дирун предъявил 8247 подписей, после проверки в Центризбиркоме количество достоверных подписей составило 7384 или 1,82% от общего числа избирателей, а для регистрации кандидата требуется не менее 2%), почему не являлся в ЦИК на рабочие заседания и т.д.

Некоторые пользователи Facebook заподозрили, что Анатолий Дирун и не планировал становиться президентом, и что им предложили «какое-то тухлое шоу с предсказуемым финалом», «спектакль по сценарию, написанному еще до предвыборной кампании», «бульканье в политическом болоте».

Президент и кандидат

Сейчас кампания идет малоинтересная: все заранее знают, кто станет президентом. Агитации в классическом виде – сходов граждан, встреч в коллективах и во дворах жилых домов нет: пандемия. Зато о единственном пока допущенном к выборам кандидате много рассказывают местное телевидение и газеты – Вадим Красносельский в качестве президента инспектирует города и районы, участвует в акциях по благоустройству, совершает рабочие поездки в Москву. Картинка в целом складывается благостная.

Нужно отметить, что Вадим Красносельский провел предыдущие пять лет в трудах по обновлению инфраструктуры городов и сел, социальных объектов Приднестровья. При нем начали закладывать значительные средства в бюджетный Фонд капвложений и ремонтировать то, что не ремонтировалось никогда, или, по крайней мере, последние полвека: школы, детсады, дома культуры, больницы.

Даже в самых маленьких селах восстановили или построили новые фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. Центры приднестровских городов (пока в основном только центры) обзавелись новыми парками, скверами, тротуарами. В Тирасполе работают над созданием современного музейного квартала, постоянно «лакируется» одна из главных достопримечательностей Приднестровья – средневековая Бендерская крепость. Такие перемены, конечно, и жителям приятны, и иностранным туристам интересны.

В благополучные времена все это расценивалось бы как вполне серьезные достижения по обустройству жизни в республике. Однако сегодня, когда у приднестровцев буквально земля горит под ногами, президентские проекты многим кажутся мелкотемьем. Население волнуют более животрепещущие вопросы.

Во-первых, основная масса людей в ПМР живет очень небогато, а расходы на борьбу с ковидом отодвинули сколько-нибудь существенное повышение пенсий и зарплат бюджетников.

Во-вторых, за последний год на жителей республики свалилась целая гора новых проблем. Например, непонятно, как выезжать за пределы ПМР на собственном транспорте (напомним, по территории Украины двигаться без нейтральных номеров уже нельзя, а оформить их могут только приднестровцы с гражданством Молдовы), как обменивать просроченные российские загранпаспорта (гигантская очередь в консульском пункте РФ, образовавшаяся из-за пандемии, практически не движется).

Неясно также, что будет в дальнейшем с тарифами и ценами (газ в соответствии с новым контрактом «Газпрома» и «Молдовагаза» ощутимо подорожал). Да и сама судьба Приднестровья в условиях сжимающегося кольца – тут надо благодарить соседей слева и справа, Украину и Молдову – представляется местному населению довольно туманной. Люди по-прежнему покидают Приднестровье в поисках стабильности и лучшей жизни, в республике наблюдается жесткий кадровый кризис.

На фоне усилившегося давления извне, отсутствия перспектив относительно роста благосостояния граждан наблюдается апатия в обществе, и президентские выборы, в которых не будет интриги и какой-либо серьезной конкуренции, едва ли станут ярким политическим событием.

Игры с кодексом

Тривиальность сюжета приднестровских выборов связана и с правилами, по которым эти выборы проводятся. Речь идет об Избирательном кодексе республики.

Созданный двадцать лет назад и вобравший в себя все лучшее из избирательного законодательства стран СНГ, этот документ существенно расширял спектр демократических свобод граждан Приднестровья, создавал условия для проведения максимально прозрачных выборов. Кодекс называли достижением демократии и цивилизации, эксперты находили его соответствующим общепризнанным европейским стандартам, а в некоторых моментах – и более либеральным, чем законодательства соседних государств.

Позже Избирательный кодекс ПМР стали переписывать под меняющиеся политические нужды, а в последние годы документ правился кардинально. Так, например, в 2018 году в республике отменили 25%-ный порог явки на выборах всех уровней – местных, парламентских и президентских, хотя в условиях международной непризнанности наличие порога явки на выборах считается дополнительным инструментом, укрепляющим легитимность институтов власти.

В нынешнем году правки коснулись и статьи, где говорится о возможности голосования против всех кандидатов. Графа «против всех», которая долгое время была гордостью непризнанного государства и считалась чуть ли не священной, из бюллетеня на президентских выборах исчезнет.

Правда, уточняется, что если кандидат будет единственным, дается возможность голосовать – за либо против него, и он будет считаться избранным, если получит не менее половины голосов избирателей, пришедших на выборы.

Отсутствие порога явки, фактическая отмена возможности протестного голосования еще снизят мотивацию граждан для участия в голосовании и интерес к институту выборов в целом.