Президентские выборы в Македонии: прозападный кандидат терпит поражение из-за лоббирования ПЦУ

Алексей Топоров.  
26.04.2024 20:15
  (Мск) , Скопье
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Балканы, Выборы, Дзен, Запад, Македония, Общество, Политика, Россия, Скандал


В первом туре президентских выборов в Северной Македонии кандидат он национал-патриотической партии ВМРО-ДПМНЕ Гордана Сильяновска Давкова набрала вдвое больше голосов, чем прозападный кандидат, прежний президент Стево Пендаровски.

Против последнего сыграли его выпады в адрес Македонской Православной Церкви, не желающей признавать ПЦУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В первом туре президентских выборов в Северной Македонии кандидат он национал-патриотической партии ВМРО-ДПМНЕ Гордана...

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В ходе прошедшего в это воскресенье первого тура президентских выборов в Северной Македонии кандидат от национал патриотической партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство) Гордана Сильяновска Давкова набрала в итоге 40,08% избирателей.

Ее основной оппонент – прозападный кандидат, президент страны, представитель Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Стево Пендаровски – лишь 19,93%.

Результаты двух ультрапрозападных и сепаратистски настроенных албанских кандидатов оказались совсем скромными: находившийся в альянсе с СДСМ представитель албанской партии Демократический союз за интеграцию (DUI), экс-глава МИД Буяр Османи получил 13, 60% голосов, кандидат от албанской оппозиционной коалиции «Альянс для албанцев» Арбен Таравари – 9,59%.

Второй тур президентских выборов в стране пройдет 8 мая этого года.

Одной из причин потери поддержки народа прозападными либералами является война Пендаровски с Македонской Православной Церковью (МПЦ), которая только в прошлом году, после десятилетий раскола, получила автокефалию от Сербской Православной Церкви. За что и подверглась критике Фанара (Константинопольского патриархата), который уязвился тем, что она получила томос у сербов.

В частности, греки назвали СПЦ зависимой от РПЦ и Москвы. Но МПЦ принципиально отказывается сотрудничать в этом деле с Константинопольским патриархатом, который одним из условий для получения автокефалии назвал признание ПЦУ и евхаристическое общение с ней.

В свою очередь, Пендаровский обрушился с критикой на МПЦ, требуя от церковных иерархов получить томос от Фанара и признать ПЦУ, обвиняя их в шпионаже в пользу Москвы. Что не понравилось народу.

Также 8 мая в стране пройдут парламентские выборы, на которых коалиция западников и либералов намерена отыграться за провал на выборах президентских.

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