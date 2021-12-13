Президентские выборы в Приднестровье состоялись, несмотря на провокации Молдовы

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Седьмые президентские выборы состоялись в Приднестровье. На них баллотировались действующий президент Вадим Красносельский и депутат от Григориопольского района Сергей Пынзарь. Оба кандидата выступали за дальнейшее сближение с Россией.

Молдова, президент которой Майя Санду назвала приднестровские выборы «незаконными», чинила всяческие препятствия. Так, 9 наблюдателей, добиравшихся в Тирасполь через аэропорт в Кишиневе, были депортированы под надуманными предлогами.

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Российскому военкору Семену Пегову пришлось пробиваться в Приднестровье через Украину.

«Чтобы добраться до этого уголка Русского Мира – пришлось провернуть целую спецоперацию. Поскольку диппаспорта у меня нет, а надежды на то, что молдавские спецслужбы будут ко мне снисходительны, ровным счетом никакой – добирался до Приднестровья окольными и секретными путями. Палить маршрут не буду, пригодиться ещё не раз. Ограничусь намёками. Паталогическая коррумпированность украинцев по-прежнему творит чудеса», – написал Пегов в своем телеграм-канале.

Задержкой наблюдателей и журналистов молдавские власти не ограничились. Были задержаны члены избирательной комиссии, которые ехали, чтобы провести голосование на дому престарелых пенсионеров, проживающих в селе Дороцкое, которое считается спорной территорией. После этого инцидента стали останавливать и досматривать все машины с приднестровскими номерами.

«Причин для непропуска нашей избирательной комиссии для участия приднестровцев в выборах до настоящего времени не было. Я считаю, что эти действия – неправомерные с точки зрения правоохранительных органов Молдовы, они создают напряжённость в Зоне Безопасности», – сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Блокировать всех молдаванам не удалось. На приднестровских участках работали наблюдатели из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии. Событие освещали 153 журналиста из 15 СМИ.

Депортированные российские политологи и общественные деятели предлагают наказать Молдову за самоуправство.

«Российская Федерация делает скидки на газ для Молдовы. А она в ответ дает пощечину гражданам России, запрещая им въезд на свою территорию. Я думаю, что ответом на это должны стать не только заявления российского МИДа, но и санкции в отношении Молдовы», – заявил правозащитник Александр Брод.

«Я обращаюсь к политической элите России — нужно принять какие-то жесткие меры. Вот Россия дала Молдове скидку на газ. А зачем Россия ее дала? Чтобы российские наблюдатели испытывали сейчас это унижение в Кишиневском аэропорту?» – говорит член Общественной палаты России Павел Пожигайло.

«Я крайне отрицательно отношусь к тем, кто не уважает выбор народа. Когда проводились выборы на правом берегу, в Республике Молдова, мы не противодействовали выбору граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, мы создали все условия, чтобы народ выехал и проголосовал. К сожалению, эти ценности демократические. наверное, отсутствуют у тех, кто противодействует голосованию в ПМР», – прокомментировал ситуацию в интервью RT Вадим Красносельский.