Болгарская «элита» давно уже потеряла доверие народа. Многолетняя череда внеочередных выборов, в которых традиционно принимает участие менее половины граждан страны (не более 40%) – тому прямое подтверждение. На 9 июня назначены еще одни, кажется уже – шестые, «внеочередные» выборы в Народное собрание. С большой долей вероятности и они обречены на провал.

Управлявшие страной ставленники посольства США из партии «Продолжаем перемены» после нескольких оглушительных скандалов растеряли весь свой электорат. Лидирующие позиции теперь сулят двум силам: старой евроатлантической партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) и патриотической (во многом – пророссийской) партии «Возрождение». Оба движения заявили о своем желании управлять Болгарией самостоятельно, не входя в союзы и объединения с другими партиями. И, обе – имеют очень мало шансов получить достаточную поддержку избирателей. А, значит, избирательный марафон продлится бесконечно. Болгария будет снова, уже который год, существовать без легитимного правительства и дееспособного парламента…

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Разорвать этот замкнутый круг может президент Румен Радев. Его популярность среди болгар, уже не один год существенно превосходит рейтинги любого местного политика! Однако для этого ему нужно оставить свой высокий, но лишенный реальных властных полномочий, пост и открыто вступить в борьбу, возглавив собственную силу. Заявление, сделанное Радевым накануне, дает основания говорить, что он близок к принятию такого решения.

Вот некоторые тезисы:

«Наши самозваные евроатлантисты с радостью отправили бы всех болгар на фронт в Украину. Они трусливы и неспособны самостоятельно принять такое решение, поскольку прекрасно знают, что будут подвергнуты остракизму и отторжению обществом, как это произошло, когда они попытались отменить 3 марта как национальный праздник (День освобождения от османского ига – авт.)».

«Надеюсь, болгарские политики поймут, что до сих пор существовали две красные линии, которые сдерживали неконтролируемую эскалацию конфликта. Первый заключался в том, чтобы ограничить географический охват войны только украинской землей. И второе – предотвращение прямой конфронтации НАТО и России. С решением разрешить применение западного оружия на территории России и отправкой военных инструкторов и советников на линию фронта в Украине эти красные линии уже перейдены и, к сожалению, наши политики становятся частью таких неадекватных решений, со всеми вытекающими последствиями».

«Надеюсь, болгары осознают, что мы живем в непростое время, и наше экономическое развитие зависит от активности каждого из нас. Искажение истины становится постоянной чертой болгарской политики, мы также видим, как искажаются мои слова. Участие НАТО в конфликте на Украине является секретом Полишинеля, который становится все более очевидным. Такое участие несет в себе риск ядерного Армагеддона. Все спекуляции на эту тему направлены на усыпление общественного мнения».

Напомню, приведенные высказывания принадлежат президенту страны – члена НАТО и ЕС. Признание перечисленных очевидных фактов, наверняка потребовало от Радева большого личного мужества. Кроме того, его слова звучат, как четкая предвыборная программа, которая, безусловно, найдет поддержку населения.

Естественно, «кукловоды» из Брюсселя и Вашингтона, приложат все усилия для недопущения Радева к реальным рычагам власти. Как известно, они способны на любые, самые грязные и преступные шаги. Недавнее покушение на словацкогокого премьера Роберта Фицо, отказавшегося снабжать оружием Киевский режим, тому подтверждение. Болгарскому президенту есть смысл озаботиться собственной безопасностью.