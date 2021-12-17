Президенту России Владимиру Путину представили проект комплексного развития территории «Горская»

17.12.2021  13:17 (Мск), Санкт Петербург,
Олег Комаров.  
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Дзен, Политика, Россия, Строительство, Транспорт, Экономика


Территорию в размере более 100 гектар планируют переделать в высокотехнологичное, общественное и деловое пространство. Такой план был представлен президенту России Владимиру Путину.

Встреча с руководителем государства состоялась накануне. Заседание проходило в рамках собрания наблюдательного и экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

Территорию в размере более 100 гектар планируют переделать в высокотехнологичное, общественное и деловое пространство....

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Огромная заброшенная территория «Горской» в Санкт-Петербурге на сегодняшний день не эксплуатируется. Там лишь разрастаются незаконные свалки бытовых отходов.

Согласно представленному плану от «Мегалайн» территория может преобразиться в IT-деревню. Также возможна постройка промышленно-складских объектов формата Light Industrial, которыми сможет активно пользоваться малый и средний бизнес.

В планах на территории также создать общественное пространство. Там будет находиться Музей дамбы, где разместится смотровая площадка. Кроме этого будет создана набережная и дорожки для велосипедистов.

Инвестором были подготовлены несколько вариантов облагораживания территории. Планируется, что в ближайшие 15 лет объем налоговых поступлений составит около 32 миллиардов рублей. Для горожан будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест.

Компания «Мегалайн» отыщет средства для освоения территории. Деньги эти также будут направлены на создание транспортной и инженерной инфраструктуры. Согласно плану, выделение средств из бюджета не потребуется. Всего в проект придется вложить больше 60 миллиардов рублей.

«Мегалайн» для отбора лучших международных и отечественных практик по развитию территории организовал международный архитектурный конкурс. Победитель будет озвучен на ПМЭФ-2022, куда приглашен президент России Владимир Путин.

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