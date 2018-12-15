15.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Украина, Церковь
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«Презираю вас, твари!» – Порошенко свез алкашню в Киев на «объединительный собор»

Власти Украины предприняли беспрецедентное использование административного ресурса для сбора из числа бюджетников массовки, которую свозят из регионов в Киев для демонстрации поддержки «объединительного собора», где должно быть объявлено о создании новой церковной структуры, подчиняющейся Стамбулу.

Подробности в своем блоге рассказала депутат райсовета Херсона Анна Середа.

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Массовка на вокзале Киева

«Со всей Украины свозят централизовано людей. В обычном поезде Херсон-Киев 102-й добавили вагоны. Я искала билеты за неделю – не было!

Со мной в соседних купе ехала одна пьянь. Жрали водку свидетели_Томоса долго, звонили Коле, ржали ,рассказывали о самом Томосе, что знали, потом слушали песни. Было очевидно, что эта рвань доселе никогда никуда не ездила, и поездка поездом в оплаченном за наши налоги купе, стала для них целым приключением. Как и для меня, в принципе, потому что подобные личности – это электорат других партий!!! Видимо, Блока Петра Порошенко. Курировали их люди с администраций районных и областной.

Сказать, что это был ад – это ничего не сказать!  Поэтому могу передать привет нашему губернатору и поздравить с тем, что благодаря ему и ныне правящей партии в стране появились такое понятие как «церковные титушки».

Презираю вас, твари, всем сердцем!» – комментирует Середа.

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