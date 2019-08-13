Презрение народа или ненависть нацистов? У слабака Зеленского нет даже такого выбора

13.08.2019

Президент Украины Владимир Зеленский не настолько сильный лидер, который мог бы найти управу на националистов и праворадикалов. Акции с их стороны неизбежны в случае, если Украина решит выполнять «Минские соглашения».

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока нет никаких оснований считать, что Зеленский настолько сильный президент, что он не испугается, примет амнистию и так далее.

Но пока нет никаких оснований считать, что Зеленский настолько сильный президент, что он не испугается реакции украинских националистов, радикалов. Которая обязательно будет на любой шаг компромиссный с Донбассом.

И уж тем более, особый статус.

Конечно, будут толпы людей у парламента, когда будут что-то голосовать по амнистии или особому статусу», – заявил Погребинский.

При этом, эксперт подчеркнул, что если до нового года президент Зеленский не продвинется в выполнении «Минских соглашений», его дни будут сочтены.

«Вся ответственность лежит на команде Зеленского и на нем лично. Если не будет продвижения по пути мира, мирного урегулирования, реинтеграции, то я думаю, что уже к концу этого года у него переполовинится рейтинг, половина людей откажут ему в доверии.

Сегодня умопомрачительный, 60 с лишним рейтинг доверия. Я думаю, что к концу года, если ничего не будет, у него будет 30% не больше. И это будет знак того, что процесс пошел печально», – добавил Погребинский.