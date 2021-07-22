При Авакове МВД превратилось во вторую армию

22.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел стало элементом укрепления президентской вертикали власти, а само МВД нуждается в реформировании поскольку получило слишком большие ресурсы.

Об этом в эфире канала «Апостоф.тв» заявил Игорь Смешко, экс-председатель Службы безопасности Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это элемент очевидный – идёт укрепление вертикали президентской президента и его ближайшего окружения. Ход, который сделал Аваков – сильный. Он сохранил своё политическое лицо и свой политический потенциал. В политике и в дипломатии иногда важнее не как прийти, а как уйти. Изменение произошло. Новый министр назначен. Мы сейчас ничего не можем сказать – молодой политик, получил определенный опыт на должности главы комитета, но мы увидим по делам», – считает экс-глава СБУ.

«Потому что проблемы в министерстве внутренних дел огромные. Действительно, это министерство на сегодняшний день уже более бюджетоемкие, чем наши вооруженные силы. Его возможности, вооруженных людей внутри страны, равны вооруженным силам. Это нонсенс. Чем больше силы полиции, тем ближе государство к авторитарному, диктаторскому государству. Оно больше боится свое население, свой народ. В условиях внешней агрессии пропорции должны быть другими», – сказал Смешко.