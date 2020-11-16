При Байдене ЕС останется для США торговым соперником

16.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Вместе с тем, по оценке экспертов, президентство Дональда Трампа высветило множество проблем, которые в двусторонних отношениях США и ЕС существовали и ранее и, вероятно, никуда не уйдут после смены власти в Белом доме.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил доцент школы международных исследований, глава Центра имени Жана Монне Университета Тренто (Италия), эксперт клуба «Валдай» Винсент делла Сала.

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«Под сомнением оказались две основы трансатлантических отношений: безопасность и экономика. Хотя внешняя политика Трампа, возможно, была чрезмерно разрушительной, она лишь подчеркивала скрытую напряженность. Режим открытой торговли, созданный США, означал, что они были готовы согласиться с тем, что рабочие места в промышленности переместятся в другое место. Сейчас же между двумя основными американскими партиями складывается консенсус, что это больше неприемлемо», – сказал эксперт.

По его словам, от Джо Байдена в случае его объявления президентом можно ожидать другой тональности, однако в условиях, когда центр глобальной экономики смещается в Азию, Штаты всё больше будут воспринимать Европу как торгового соперника, нежели партнера.