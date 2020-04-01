09.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
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«При Байдене РФ потеряет Молдову» – военный эксперт


При новом президенте США Джо Байдене мир окажется перед угрозой глобального конфликта.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

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«Я сейчас неприятные и страшные вещи скажу: при Байдене мы, скорее всего, потеряем Молдавию. Она войдет в состав Румынии. И больше не будет Молдовой никогда. При этом судьба Приднестровской Молдавской Республики будет ждать судьба Карабаха. То есть ее ликвидируют, а наши части – вынудят покинуть республику», – считает Леонков.

Он также прогнозирует продолжение войны в Нагорном Карабахе.

«Скорее всего, финал и тут будет для нас неутешительным: Россию будут всеми силами выдавливать с Закавказья. Следующий этап байденовского правления наверняка будут попытки вытеснить нас и со Средней Азии. То есть вокруг России будет сжиматься огненный пояс», – говорит собеседник издания.

По его словам, при Байдене мир ждет жесткая политика усмирения через военные действия.


«Не исключено, что речь идет не только о мелких конфликтах. Возможно, даже с применением тактического ядерного оружия. Мир при Байдене рискует ввергнуться в хаос войны, если говорить прямо», – опасается Леонков.

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