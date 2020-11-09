При Байдене Россия станет главным врагом США

09.11.2020, Москва, Олег Кравцов

При президенте США Джо Байдене противостояние Вашингтона и Пекина, обострившееся при Дональде Трампе, уйдет на второй план.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил руководитель Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин.

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Он напомнил слова Байдена, заявившего недавно, что считает главным противником США не Китай, а именно РФ.

«Его ближайшие советники, в числе которых Хиллари Клинтон, Россию не любят, поэтому Пекин отойдет на второй план, а на первый выйдет Москва. Вернется привычная риторика о борьбе за права человека. Не надо забывать и то, что Байден в администрации Обамы отвечал за Украину. Он «вел» эту страну, у него много идей по поводу Украины. Это Трампу было наплевать, а Байдену – нет. Поэтому здесь чего-то позитивного в отношениях с РФ ждать не стоит», – считает Злобин.

Единственный, по его мнению, плюс от победы Байдена – это вероятное возвращение к идее продления договора СНВ-III.