При большевиках Украина имела больший флот, чем сейчас

29.03.2019, Киев, Игорь Петров

Украинский флот был гораздо более развит в советские времена, чем во время самостоятельного плавания государства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил автор книги «Военно-морская мощь и её границы» Максим Паламарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Морское государство – это поздний феномен. Говорить про морское государство в современном понимании можно, начиная с 17 столетия. В 17 столетии мы были частью другой империи, в её составе участвовали в строительстве её флота. В Украине строились линкоры Российской империи и линкоры времен Второй мировой войны СССР, и авианосцы СССР. Но это был чужой флот.

В те моменты, когда государство появлялось, вспомним государство гетмана Скоропадского, он прикладывал большие усилия к постройке украинского флота. Даже в своей большевицкой форм, то есть в УССР, Украина прикладывала к этому усилия. Интересно, что первый большой корабль, введенный на Черном море, назывался «Червона Украина», на украинском языке. И до определенной меры это был украинский флот. Потом удалось побороть и так называемую коммунистическое видение Украины, и «Червона Украина» осталась таким названием-памятником того условно левого варианта развития Украины, который также не реализовался», – сказал Паламарчук.