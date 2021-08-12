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12.08.2021, Москва, Владимир Глалков
 
Война, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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При чём здесь Зеленский, если речь о Донбассе? – глава ДНР

Новости УкраиныЗаявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что считающие себя русскими жители Донбасса должны...

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что считающие себя русскими жители Донбасса должны уезжать в Россию, население республики восприняло с презрением.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порой в этом интервью Зеленского была сумбурная речь и сумбурные посылы. Касательно данного фрагмента – что он имел в виду, кто не будет жить, кто не будет умирать, кто не будет лечиться, и при чём здесь Зеленский, если это речь о Донбассе, непонятно. Как минимум странные заявления, но ещё более неприглядно они звучат от первого лица в оставшейся части Украины – от Зеленского.

Почему мы, жители Донбасса, родившиеся здесь, выросшие, воспитавшие уже своих детей, имеющие здесь могилы своих предков, должны куда-то уезжать? Он серьёзно на что-то рассчитывает? Вопрос открытый. Наши граждане в очередной раз посмотрели на это с презрением», – заявил Пушилин.

Он отметил, что в Донбассе прекрасно видят, как Зеленский продолжает политику дерусификации и превращения Украины в русофобское территориальное образование.



«Он пытается мимикрировать под запросы и интересы радикалов, националистов, как угодно. Мы со стороны, глядя на это, понимаем, он никогда не будет у них своим, но, тем не менее, эти попытки продолжаются.

То есть, те люди, которые его поддерживали, полностью разочарованы. Те люди, которые возлагали надежды на мир с приходом Зеленского, ещё больше разочарованы. И сейчас, когда он принимает определённые законы про нацменьшинства, забывает при этом о русских, это звучит абсурдно.

И это очень прискорбно и для самой оставшейся части Украины, потому что, поставив во главу государственной идеологии, государственной политики русофобию, попытку построить «анти-Россию», и сделав это главной целью, так страну не удержишь», – заключил глава ДНР.

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