При Ельцине планировался ядерный удар по Сибири и Дальнему Востоку – признание беглого либерала

Елена Острякова.  
10.05.2024 14:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дальний Восток, Дзен, Китай, Россия


Ядерная доктрина России, создававшаяся в 90-е годы, предусматривала войну только с Китаем.

Об этом интервью лишенному адвокатской лицензии иноагенту Марку Фейгину заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ядерная доктрина России, создававшаяся в 90-е годы, предусматривала войну только с Китаем. Об этом...

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«Сегодняшняя ядерная стратегия, я считаю, блестяще сформулирована в российской официальной доктрине. Я принимал участие в ее создании 30 лет назад от Академии наук. Там написано, что Россия применит ядерное оружие только в ответ либо в случае угрозы самому существованию нашего государства. Я могу сказать, что мы, разработчики, тогда имели ввиду. Мы обязаны были предусмотреть такой гипотетический сценарий, когда пятимиллионная китайская армия, взяв Хабаровск и Владивосток, приближается к Иркутску. Тут, естественно, возможен такой военных ход», – сказал Пионтковский.

Сын видного ученого-марксиста сталинских времен Пионтковский работал в Институте системного анализа РАН (ИСА РАН), который создавался, по сути, как научное подразделение КГБ СССР. Автор более 100 статей и нескольких монографий по теории управления, глобальному моделированию, стратегии ведения ядерной войны.

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