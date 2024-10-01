При Камале ситуация для Украины ещё больше ухудшится – Золотарев

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Украине не стоит ждать, что победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис будет позитивом. Харрис – очень специфическая фигура, и при любом раскладе на выборах ситуация для Украины ухудшится.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Камала Харрис – у нас о ней очень мало знают. Понятное дело, что публика, которая так или иначе подпитывается от грантов, завязана на посольство, она живописует ее позитивные качества, но есть и темная сторона. Фигура, у которой сбежал весь аппарат вице-президента, не смог с ней просто сработаться, начиная от пресс-секретаря и заканчивая ключевыми сотрудниками, – ну, дает представление о том, что это фигура очень специфичная. А, значит, ничего хорошего – при любом исходе выборов в Соединенных Штатах Америки.. у нас ситуация ухудшится в отношениях с партнерами. А это будет одним из факторов, которые подталкивают к выборам», – заявил Золотарев.