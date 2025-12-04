При конфликте с Китаем США бросят Европу одну против России, – генерал НАТО
США не смогут потянуть два конфликта одновременно, поэтому в случае кризиса в Тихом океане они перебросят войска из Европы в этот регион, оставив европейцев один-на-один с Россией.
Об этом на межпарламентском диалоге о безопасности и обороне ЕС заявил начальник Командования по трансформации Объединенных сил НАТО в Европе, бывший начштаба ВМС Франции Пьер Вандье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«С конца 2010-х годов США столкнулись с дилеммой. Китай, численность его вооруженных сил не подходит для ведения двойного конфликта.
Они не в состоянии одновременно поддерживать крупный конфликт в Европе и на Тихом океане, учитывая скорость роста Китая. И все знают, что, если в Тихом океане разразится кризис, сегодня вечером вы сразу же увидите, как бомбардировщики, танкеры, стратегические истребители, фрегаты противоракетной обороны, подводные лодки немедленно стягиваются к Тихому океану и оставляют нас, европейцев, одних перед лицом России.
Итак, вот дилемма, перед которой мы стоим. И поэтому вопрос не в том, чтобы вывести США из НАТО, а в распределении сил. И это большой вопрос», – заявил Вандье.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: