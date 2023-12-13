«При любых раскладах»: США полностью выйдут из украинского конфликта к сентябрю 2024 – Переслегин

США будут вынуждены выйти из конфликта на Украине к осени следующего года, либо заставив Киев заключить перемирие, либо оставив его один на один с Россией.

Об этом в интервью журналистке Наталье Луковниковой заявил российский литературный критик Сергей Переслегин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Переслегина, Украина становится тяжелой, не нужной и даже опасной ношей для действующей американской администрации в преддверии выборов президента США.

«Для них в этой ситуации, в условиях внутреннего конфликта, украинский фронт оказывается ненужной слабостью, которая отбирает ресурсы, да еще к тому же требует ресурсы на помощь Европе. А им, наоборот, в этой ситуации нужны ресурсы Европы. В этой ситуации они обязаны будут прекратить конфликт на любых основаниях по простой причине. Если для Европы выигрыш России с оккупацией Украины и безоговорочной капитуляцией – это все, конец черный властелин и его орки захватили окраинный Запад, то для Америки Трамп пожмет плечами и скажет: «Я вообще не хотел этой войны, это сделал Байден – я тут вообще при чем? И, честно говоря, меня абсолютно не интересует, чем оно там закончилось. Для тех, кто не в курсе, Украина в течение 300 лет была российской территорией. Ну, сейчас снова стала, ну и что?». Заметьте, у него есть возможность это сказать, и он это скажет. А поскольку это прекрасно понимает Байден, задача Байдена – это закончить войну до прихода Трампа, чтобы сказать: «Ну вот, они начали войну, но мы хоть мир организовали». Это же хороший, сильный ход. Вот, почему я считаю, что они должны будут заключить мир в августе-сентябре при любых раскладах. Либо сделать простой расклад – Америка заявляет: «Ладно, ребята, можете и дальше воевать, только на нас, пожалуйста, не рассчитывайте больше. Мы этим далее не занимаемся». Что тоже закончит войну в тот же самый месяц», – заключил Переслегин.