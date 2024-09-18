При минус десять зимой не протянем – экс-глава «Укрэнерго»

Вадим Москаленко.  
18.09.2024 16:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Даже при самых благоприятных условиях, при тёплой погоде и отсутствии обстрелов, Украине не удастся избежать дефицита электроэнергии этой зимой.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное новости» заявил экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, уволенный с должности в начале сентября, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже при самых благоприятных условиях, при тёплой погоде и отсутствии обстрелов, Украине не удастся...

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«С такими темпами разворачивания децентрализованной генерации мы, очевидно, этой зимой не будем иметь какой-то значимой заметной поддержки этих новых электростанций. А будем рассчитывать на восстановление того, что было разбомблено.

У нас будут проблемы с прохождением зимы. Я не говорю, что будет катастрофа, но очевидно, что в холодные дни будет нечем перекрыть дефицит», – подчеркнул Кудрицкий.

«И это с учётом того, что все планы по восстановлению будут выполнены, что будет новый импорт, и что не будет новых обстрелов. Даже при этом всём при минус десять у нас недостаточно генерации, чтобы покрыть дефицит.

А если будут обстрелы, или будет поломка на очередной АЭС, или не будет импорта? Тогда дефицит может быть больше», – добавил он.

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