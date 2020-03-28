При негативном сценарии на Украине от коронавируса погибнут 220 тысяч человек

28.03.2020, Киев, Максим Карпенко

При негативном развитии сценария заболеваемости коронавирусом на Украине могут погибнуть порядка 220-ти тысяч человек, а заболеть не менее 22-х миллионов.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил и.о. гендиректора «Центра общественного здоровья» Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам специалиста, при позитивном сценарии при отсутствии жестких мер инфицированы будут семь миллионов.

«Смертность, по данным других государств, варьирует от одного до двух процентов от тех, кто заболел. Это довольно высокая. Оценочные данные, которые мы сейчас имеем, говорят о том, что, по самым минимальным оценкам, если не внедрять никаких противоэпидемических мер, будет болеть минимум семь миллионов человек в границах страны.

При одном проценте летальности эта цифра может составлять от 70-ти тысяч граждан Украины, которые могут умереть при отсутствии любых профилактических или противоэпидемических мерах.

Максимальные оценки, которые я встречал на украинских реалиях – это 22 миллиона населения (могут переболеть)… Если вводить профилактические противоэпидемические меры, такой показатель будет значительно меньше», – заявил Кузин.