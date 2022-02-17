«При необходимости» – Лукашенко договорился с Москвой о поставках «сверхядерного перспективного» оружия

17.02.2022  20:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Запад, Общество, Политика, Россия, ЯО


Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще раз подтвердил готовность разместить в своей стране российское ядерное оружие.

Об этом он заявил сегодня во время посещения полигона «Осиповичский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще раз подтвердил готовность разместить в своей стране российское ядерное...

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«В случае необходимости, если бестолковые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но еще и сверхядерное, перспективное – для того, чтобы защитить свою территорию. Если этого не будет, оно здесь 100 лет не нужно», – сказал Лукашенко.

Он также заявил о намерении закупить у России ракетные комплексы «Искандер».

«Я должен бы уклониться от ответа на этот вопрос, но я вам говорю. Если нам нужны боеприпасы какие-то, чтоб их не таскать туда-сюда, мы их оставим. Что касается техники, я сегодня посмотрел, есть несколько перспективных видов, которые нам нужны.

Про «Искандер» я вам говорил. Мы эту технику будем закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев. С-400 у нас уже есть. Еще пару установок мы поставим», – заключил Лукашенко.

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