«При необходимости» – Лукашенко договорился с Москвой о поставках «сверхядерного перспективного» оружия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще раз подтвердил готовность разместить в своей стране российское ядерное оружие.

Об этом он заявил сегодня во время посещения полигона «Осиповичский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае необходимости, если бестолковые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но еще и сверхядерное, перспективное – для того, чтобы защитить свою территорию. Если этого не будет, оно здесь 100 лет не нужно», – сказал Лукашенко.

Он также заявил о намерении закупить у России ракетные комплексы «Искандер».

«Я должен бы уклониться от ответа на этот вопрос, но я вам говорю. Если нам нужны боеприпасы какие-то, чтоб их не таскать туда-сюда, мы их оставим. Что касается техники, я сегодня посмотрел, есть несколько перспективных видов, которые нам нужны. Про «Искандер» я вам говорил. Мы эту технику будем закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев. С-400 у нас уже есть. Еще пару установок мы поставим», – заключил Лукашенко.