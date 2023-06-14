При неудаче в наступлении Киев устроит новую техногенную катастрофу

В планировании терактов украинскую сторону не остановят никакая катастрофичность последствий – Киев руководствуется исключительно техническими возможностями на данный момент.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается провала наступления, если они его провалят, будет ли какая-то серьёзная провокация… вообще ничего нельзя исключать. Потому что мы прекрасно понимаем, что любая провокация будет повешена на РФ, будь это Днепрогэс или будь это Запорожская АЭС. Никаких иллюзий [после Каховской ГЭС], если у кого-то они ещё были.

У Украины вообще нет никаких красных линий, они действуют, исходя исключительно из технических возможностей на сегодняшний день, поэтому думать, что они остановятся перед терактом на АЭС – это глубоко заблуждаться. Их никакие последствия не остановят», – отметил он.