При неудаче в наступлении Киев устроит новую техногенную катастрофу
В планировании терактов украинскую сторону не остановят никакая катастрофичность последствий – Киев руководствуется исключительно техническими возможностями на данный момент.
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается провала наступления, если они его провалят, будет ли какая-то серьёзная провокация… вообще ничего нельзя исключать. Потому что мы прекрасно понимаем, что любая провокация будет повешена на РФ, будь это Днепрогэс или будь это Запорожская АЭС. Никаких иллюзий [после Каховской ГЭС], если у кого-то они ещё были.
У Украины вообще нет никаких красных линий, они действуют, исходя исключительно из технических возможностей на сегодняшний день, поэтому думать, что они остановятся перед терактом на АЭС – это глубоко заблуждаться. Их никакие последствия не остановят», – отметил он.
«Поэтому – да, в случае провала и в случае развития нашего наступления, если у нас будут к этому времени подготовлены резервы, я думаю, для того, чтобы затормозить, взять паузу, как это было в 2014 году (катастрофа с МН17 – ред.), они могут пойти на какой-то очередной теракт с ужасающими техногенными и экологическими последствиями», – заключил Коц.
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