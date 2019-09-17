При новой власти украинцев продолжают загонять в нищету

17.09.2019, Киев, Игорь Петров

В проекте Госбюджета Украины на 2019 год бюджете практически не увеличен прожиточный минимум. Это означает, что новая власть продолжает социальную политику предыдущей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Виктор Скаршевский, экономический эксперт, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«С 1 января прожиточный минимум увеличивается аж на 80 гривен – с 1940 до 2020 гривен. Это вообще ничто, это в несколько раз меньше, чем было в 2012 году. Не надо ходить в ООН, чтобы посмотреть, какой фактический прожиточный минимум рассчитывает министерство социальной политики – в два раза выше, чем заложено в проект бюджета. Они про это не говорят, если бы сказали – сразу бы пошла волна критики – «почему вы не увеличиваете социальные стандарты»?

Все социальные стандарты привязаны к прожиточному минимуму, прежде всего – минимальная пенсия. Если прожиточный минимум 2020 гривен, то минимальная пенсия с 1 января будет 1636 гривен. Чувствуете: пришла новая власть и начинаем жить намного лучше? Конечно, нет. Все это – продолжение предыдущей экономической политики», – резюмировал Скаршевский.