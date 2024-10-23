При нынешнем ходе дел нас не будет через пять лет – украинский философ

Если на Украине сохранится действующая националистическая политика, то страна исчезнет с геополитической карты мира в ближайшей перспективе.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Когда я говорю об общественном договоре, то одним из моментов является то, что мы не договоримся и расколемся. Для меня это позитив. Вы хотите своей национальной украинской Украины в вышиваночках – пожалуйста, без нас. Мы попробуем на свободе без вас. Это один из возможных выходов из ситуации. Знаете, в чем проблема вышиванки и украинизации? В том, что они подменяют мораль. Проблема национал-патриотов не в том, что они за украинский язык, а в том, что они заместили этим моральность, потому что они позволяют одеть вышиванку и говорить на украинском, и быть коррупционером… Когда у вас недостаток интеллектуализма, когда у вас интеллектуалы – маргиналы, когда у вас нехватка элитности как таковой, потому что вы признаете патриотическую коррупцию, патриотическую олигархию, патриотический непрофессионализм, тогда вы не можете говорить про институционализм ни коим образом, потому что это ничего не меняет. Понимаете, все эти вещи может понимать только тот, кто понимает эти нюансы. Обычно те, кто кричит: «Дайте нам это и не трогайте, дайте нам ненавидеть россиян», они ничего про институционализм не понимают. Они не понимают, что чтобы построить институционализм, вам нужно многоязычие, чтобы построить военную стратегию, вам нужно многоязычие – у них этого понимания нет, оно отсутствует. У них большой шкаф и там полочки, вот, у них есть полочка «Язык – генетический код нации», «Правильные герои» и «Правильная история» – эти три полочки есть, а остальные отсутствуют. Если так пойдет, как сегодня идет, я Украины через пять лет не вижу. Будут части Украины, если так пойдет, как идет», – заявил Дацюк.