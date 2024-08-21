При остановке транзита газа через Суджу Молдова проживёт два дня – министр энергетики РМ

В случае приостановки транзита российского газа через Украину Молдове нужно будет срочно за два дня перенаправить транзит на Трансбалканский газопровод.

Об этом заявил министр энергетики Виктор Парликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, в период переключения республика может продержаться исключительно на тех резервах газа, которые останутся в трубе. Парликов также отметил, что Украина не сможет блокировать транзит газа, если им будет заниматься не «Газпром», а любая другая компания.

«Сложность в том, что украинские компании не могут иметь контрактных отношений с любыми компаниями, аффилированными с Россией. Соответственно, если «Газпром» захочет поставить газ, например, до границы с Молдовой, то есть на выходе из станции Орловка (Одесская область), он не сможет забронировать мощности и заплатить за них. Но может любой другой поставщик. Может просто предоставить услугу транспортировки через Украину», — рассуждал Парликов.

Напомним, в результате нападения ВСУ на Курскую область была захвачена российская газоизмерительная станция «Суджа», через которую проходит единственный транзитный маршрут газа в Европу, в том числе в Молдову. «Газпром» ежедневно направляет в РМ 5,7 млн. кубометров газа в сутки, которые перенаправляются в Приднестровье, где расположена Кучурганская ГРЭС (предприятие принадлежит российскому собственнику «Интер РАО»), вырабатывающая около 90% электричества для нужд правобережной Молдовы.

8 августа Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ ввела в Молдове режим повышенной готовности на газовом рынке. На прошлой неделе министр энергетики РМ Парликов попытался успокоить граждан, заверив их в том, что энергетического кризиса в республике не будет. «В самом худшем случае» будут изменения в логистике, которые, однако, могут привести к повышению цены для потребителей. Правительство прорабатывает вопрос поставок газа из США, а электроэнергии — из Румынии. Приднестровье, по словам чиновника, может продолжить снабжаться газом от «Газпрома» в реверсном режиме, через Турцию.