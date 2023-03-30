При падении Артемовска ВСУ ждут минимум три котла – украинский военный эксперт

Анатолий Лапин.  
30.03.2023 14:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Если фронт под Артемовском будет прорван и украинская армия сдаст город, это может обернуться лавинообразным падением ВСУ.

Об этом в интервью украинскому блогеру Руслану Бизяеву заявил киевский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если фронт под Артемовском будет прорван и украинская армия сдаст город, это может обернуться...

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«В случае прорыва получится уже оперативно-тактическая угроза, выход на оперативные просторы. А дальше – у них же 150 тысяч резерва. По данным официальным, 300 тысяч мобилизовали, 150 тысяч вбросили, 150 тысяч у них резервов стоит. Это север, в районе Воронежа – там и 1-я танковая армия, и 150 тысяч, и на юге сейчас перебрасывают, они концентрируются», – сказал эксперт.

«Само по себе, если пойдет вверх и вниз, то они сверху пойдут и тогда начнут пробивать до низу. А это уже котлы. Это сразу же три котла до Угледара, это будет катастрофа. Поэтому за это и идет битва, чтобы не дать пробить», – заявил Стариков.

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