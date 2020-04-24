При первой возможности заробитчане окончательно покинут Украину

24.04.2020, Киев, Игорь Петров

Вернувшиеся на родину заробитчане увидели, что украинское государство не способно обеспечить базовый уровень защиты для своих граждан.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После всего того, что государство и правительство сделало с людьми на этом карантине и продолжает делать, количество заробитчан еще и увеличится по сравнению с тем, что было до карантина, как только появится возможность. Мы не можем оценить ситуацию по большому счету, нас пугали из всех утюгов – спрячьтесь под кровать и никуда не выходите. А жить за что людям?

Поэтому я думаю, что рванут так, что аж пятки засверкают как только появится мало-мальская возможность отсюда двинуть. Еще больше будут двигаться в направлении той же Польши, идти по программе воссоединения семей, вывозить свои семьи отсюда.

Рассчитывать, что заробитчане и дальше будут пересылать сюда материальную помощь, как это было в прошлом году, уже не приходится. Процесс пойдет необратимый с точки зрения эмиграции из Украины. Потому что все прекрасно понимают, что правительство и государство недееспособны. И не могут обеспечить минимальный, базовый уровень защиты для своих граждан», – сказал Землянский.