При попытке нанести удар по ДНР принудительно посажен беспилотник ВСУ

30.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на объявленное перемирие, в зоне «ООС» на донецком направлении за прошедшие сутки ВСУ более десяти раз обстреляли территорию ДНР, в том числе и из тяжёлого вооружения. Также была предпринята попытка нанести удар по защитникам республики с помощью БПЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«За истекшие сутки украинская сторона четыре раза нарушила Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия.

На Горловском направлении каратели 503-го батальона морской пехоты 35 бригады ВФУ, в нарушение второго пункта дополнительных мер, выпустили тринадцать гранат из автоматического станкового гранатомета по району поселка шахты имени Гагарина.

С начала текущих суток, боевики 37-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВФУ с позиций в районе населённого пункта Опытное, выпустили пять 82-мм мин в направлении населённого пункта Весёлое, пытаясь спровоцировать наших защитников на ответный огонь, и тем самым предоставив возможность находящимся на позициях бригады журналистам «UA Донбасс» и «5 канал» получить эксклюзивные видеокадры. Но наши защитники на провокацию не поддались», – говорится в сообщении.

Более того, в ведомстве сообщили, что украинские военнослужащие пытались совершить атаку с помощью несущего гранату беспилотника.

«На Мариупольском направлении, боевики батальона морской пехоты 36 бригады ВФУ с позиций в районе населённых пунктов Водяное и Талаковка, два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия район населённого пункта Коминтерново.

Также на этом участке в нарушение первого пункта дополнительных мер противник пытался применить ударный БПЛА типа «Mavic Pro», который удалось принудительно посадить, что позволило избежать трагических последствий. На БЛА обнаружено приспособление для сброса, с гранатой ВОГ-17», – добавили в НМ ДНР.

Защитники Донбасса подчеркнули, что факты нарушения перемирия в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК.