20.06.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, Украина
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При попытке приладить взрывчатку к украинскому дрону рванул заряд, ранив троих


Неудачей обернулась попытка приладить взрывчатку к беспилотнику, который украинские формирования пытались направить на территорию ЛНР для продолжения террористических атак против населения республики. Во время подготовки дрона к вылету произошел взрыв, и трое украинских военных получили осколочные ранения глаз, лица, а также верхней части тела.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным нашей разведки, вчера в районе населённого пункта Новоштовковское небоевые потери 93-й омбр составили сразу три боевика. По предварительным данным расследования, проведенного прибывшими следователями прокуратуры, трое карателей из инженерно-саперного взвода бригады готовили экспериментальное взрывное устройство для ударного БЛА», – сообщил Осадчий.

По его словам, в ходе подготовки устройства произошел взрыв, и трое саперов получили осколочные ранения глаз, лица и верхней части тела. Раненные доставлены в госпиталь Днепропетровска, двое из пострадавших навсегда останутся слепыми.

«Именно такие жертвы, среди своих неуправляемых и бесконтрольных боевиков, украинское командование и пропагандисты пытаются списать на несуществующие обстрелы с нашей стороны», – подчеркнул представитель оборонного ведомства.

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