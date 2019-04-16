При Порошенко никто из казнокрадов не сел за гнилую броню для армии – журналист

16.04.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко и его команда уже не один год покрывают коррупционеров в оборонной промышленности Украины.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил журналист-расследователь Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сел ли кто-нибудь за коррупцию при Порошенко? Расскажите пожалуйста о директоре Львовского бронетанкового завода который наживался на том, что гнилую броню поставлял вместо новой украинской армии. Что с ним произошло два года назад? Я вам могу рассказать. Два года назад детективы НАБУ пришли к нему, задержали, привели в суд чтобы суд определил ему меру пресечения. Пришли четыре народных депутата БПП чтобы брать его на поруки», – сказал он.

Напомним, ранее Петр Порошенко громогласно обещал “отрубать руки” тем чиновникам, которые будут наживаться на армии. В период предвыборной кампании активисты ультраправой партии Национальный корпус преследовали Порошенко риторическим вопросом “Где отрубленные руки?”.