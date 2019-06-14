При Порошенко такого не было: вице-премьер возмущен, что в Харькове соблюдают закон

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Идущий в новый состав Рады по спискам партии Петра Порошенко “Европейская солидарность” вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко отреагировал на обыски у националистических активистов в Харькове из-за самовольного сноса ими памятника советскому маршалу Георгию Жукову, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

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“Проводя обыски у общественных активистов по делу сноса бюста Жукова в Харькове, полиция просто становится на сторону реваншистов, а не Закона. Ибо полиция не может не знать, что памятник Жукову подпадает под действие Закона о декоммунизации и давно должен был быть демонтирован”, – отметил Кириленко.

Напомним, в ночь на 14 июня харьковский националист Валентин Быстриченко сообщил, что полиция проводит обыски у двух его коллег. По словам Быстриченко, визиты правоохранителей касаются сноса памятника маршалу Жукову в Харькове.

Напомним, после акта вандализма в отношении памятника Жукову в Харькове полиция открыла два производства.