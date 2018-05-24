24.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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При Порошенко украинцы стали покупать вчетверо меньше, чем при Януковиче

За четыре года президентства Петра Порошенко население стало тратить в четыре раза меньше денег, цены выросли в разы, а ВВП и промышленное производство упали.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, инфляция на Украине выросла почти на 130%, по сравнению с 2013-м годом.

«Реальный ВВП за годы его президентства упал на 13%, номинальный почти в два раза, инфляция совокупная – 128%. Промышленное производство упало на 18%, цены на агропродукцию почти на 200% выросли, золотовалютные резервы, свои собственные, сократились в 3,5 раза. Можно эти цифры продолжать… Человек сегодня в магазине покупает ровно в четыре раза меньше, чем четыре года назад. Мы сверили цифры объема розничной торговли, сколько люди тратили на рынке, в магазине четыре года назад. 110 миллиардов долларов мы с вами тратили. Сегодня, за 2017-й год, люди потратили 30 миллиардов», – заявил Гольдарб.