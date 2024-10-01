При равном доступе к СМИ Санду проиграла бы ещё в первом туре, – молдавский аналитик

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Если бы у всех кандидатов в Молдове был бы по-настоящему равный доступ к СМИ, румынка Майя Санду могла бы проиграть ещё в первом туре.

Об этом в эфире канала MD-24 заявил молдавский юрист и политический аналитик Дмитрий Кисеев, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но у власти сегодня просто монополия на СМИ, у них в руках НПО, которые тоже проводят агитацию за референдум – та же организация WatchDog Валерия Паша. У нас в любой кабельной сети первые 10 каналов агитируют за определённого кандидата. В этих условиях сложно говорить, что кто-то мог бы собрать себе такой рейтинг, чтобы оставить за бортом действующего президента», – сказал эксперт.

Ведущая напомнила про случай с запретом на главном общественном телеканале Молдова-1 трансляции видеоролика экс-президента Владимира Воронина из-за критики евроинтеграции и деятельности ЛГБТ (запрещённая в РФ экстремистская организация), но этот ролик стал вирусным, и его смогли посмотреть гораздо больше людей, чем телезрителей теряющего рейтинг канала.

Правовед пояснил: всем кандидатам выделяется эфирное время, телеканал не может запретить трансляцию предвыборной агитации, а обязан предоставить эфир.

«В случае Воронина запрет на трансляцию агитационного ролика против евроинтеграции – это чистый бред, потому что политик, если он не призывает к насилию, войне, может излагать свои любые идеи. Даже Стамбульская конвенция (о гендерном равенстве – прим. ПН), которую мы подписали – это не какая-то священная корова. В парламент могут прийти другие партии, которые эту конвенцию денонсируют… Для этого политики и существуют, чтобы менять каким-то образом политическую систему. И я не вижу в этом ничего такого, что бы выходило за пределы нормального политического процесса, предвыборного тем более».