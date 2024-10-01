При равном доступе к СМИ Санду проиграла бы ещё в первом туре, – молдавский аналитик

Алексей Логофет.  
01.10.2024 15:49
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 145
 
Выборы, Дзен, Молдова, Цензура


Если бы у всех кандидатов в Молдове был бы по-настоящему равный доступ к СМИ, румынка Майя Санду могла бы проиграть ещё в первом туре.

Об этом в эфире канала MD-24 заявил молдавский юрист и политический аналитик Дмитрий Кисеев, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы у всех кандидатов в Молдове был бы по-настоящему равный доступ к СМИ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Но у власти сегодня просто монополия на СМИ, у них в руках НПО, которые тоже проводят агитацию за референдум – та же организация WatchDog Валерия Паша. У нас в любой кабельной сети первые 10 каналов агитируют за определённого кандидата. В этих условиях сложно говорить, что кто-то мог бы собрать себе такой рейтинг, чтобы оставить за бортом действующего президента», – сказал эксперт.

Ведущая напомнила про случай с запретом на главном общественном телеканале Молдова-1 трансляции видеоролика экс-президента Владимира Воронина из-за критики евроинтеграции и деятельности ЛГБТ (запрещённая в РФ экстремистская организация), но этот ролик стал вирусным, и его смогли посмотреть гораздо больше людей, чем телезрителей теряющего рейтинг канала.

Правовед пояснил: всем кандидатам выделяется эфирное время, телеканал не может запретить трансляцию предвыборной агитации, а обязан предоставить эфир.

«В случае Воронина запрет на трансляцию агитационного ролика против евроинтеграции – это чистый бред, потому что политик, если он не призывает к насилию, войне, может излагать свои любые идеи. Даже Стамбульская конвенция (о гендерном равенстве – прим. ПН), которую мы подписали – это не какая-то священная корова.

В парламент могут прийти другие партии, которые эту конвенцию денонсируют… Для этого политики и существуют, чтобы менять каким-то образом политическую систему. И я не вижу в этом ничего такого, что бы выходило за пределы нормального политического процесса, предвыборного тем более».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • «ПолитНавигатор» 2014-2024 ©
    Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть