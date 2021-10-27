Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
27.10.2021 18:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

При реальном реверсе из Европы на Украину – доставка обойдётся дороже самого газа

Новости УкраиныОтсутствие газового транзита через территорию Украины оставит без газа восточные и центральные регионы страны....

Отсутствие газового транзита через территорию Украины оставит без газа восточные и центральные регионы страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Проблема в том, что у нас ГТС построена таким образом, что если не будет транзита газа через территорию Украины, то Восточная, Центральная Украина – останутся без газа. Тогда придётся делать просто реверс реальный, фактический, а не виртуальный, как сейчас. Мы потребляем российский газ – слава Богу, хоть на официальном уровне это признали», – сказал аналитик.

«Если мы будем качать из Европы газ – уже фактически, реально, и реверс в Украину, и потом поставить дополнительные газокомпрессорные станции, чтобы можно было обеспечить Восточную и Центральную Украину, тогда резко вырастут тарифы на доставку этого газа. То есть, чтобы ещё так не случилось, чтобы эти тарифы на доставку не были выше, чем стоимость самого газа», – предупредил Скаршевский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть