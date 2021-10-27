При реальном реверсе из Европы на Украину – доставка обойдётся дороже самого газа

Отсутствие газового транзита через территорию Украины оставит без газа восточные и центральные регионы страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что у нас ГТС построена таким образом, что если не будет транзита газа через территорию Украины, то Восточная, Центральная Украина – останутся без газа. Тогда придётся делать просто реверс реальный, фактический, а не виртуальный, как сейчас. Мы потребляем российский газ – слава Богу, хоть на официальном уровне это признали», – сказал аналитик.

«Если мы будем качать из Европы газ – уже фактически, реально, и реверс в Украину, и потом поставить дополнительные газокомпрессорные станции, чтобы можно было обеспечить Восточную и Центральную Украину, тогда резко вырастут тарифы на доставку этого газа. То есть, чтобы ещё так не случилось, чтобы эти тарифы на доставку не были выше, чем стоимость самого газа», – предупредил Скаршевский.