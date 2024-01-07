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Бандеровцы до сих пор не смогли нормально организовать производство БПЛА, из-за чего поступающие в ВСУ дроны не унифицированы и часто разбиваются даже опытными операторами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер, Юрий Касьянов, занимающийся поставками БПЛА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несложно освоить производство fpv-дронов из готовых деталей на любой кухне или в любом гараже в Киеве. Два-три человека могут выпускать до десяти таких дронов в день, это не очень большие деньги. Тут скорее вопрос логистики, подвоза деталей, заказов. Унификации, наконец, потому что все делают разные дроны, из-за этого на фронте порой коллапс. Есть люди, которые научились летать на одних. Другие очень похожи по характеристикам, а летает он, зараза, по-другому. Это как научиться ездить на «Запорожце», а потом пересесть на «Феррари». Вопрос унификации – это то, чем должно было бы заниматься государство», – сказал волонтёр.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия нормальной организации украинское государство несёт огромный ущерб.

«Допустим, ребята с опытом летали на «Лелеке», а дали им «Шарп». И они роняют его, потому что в программном обеспечении не поставили какую-то галочку. И аппарат стоимостью четыре миллиона гривен просто падает на землю. Вот как это может быть? Это менеджмент, он неэффективный, кривой-косой, из-за него теряется куча денег, он сам сжирает кучу денег», – добавил Касьянов.

В свою очередь, ведущий программы Дмитрий Тузов подчеркнул, что даже западные СМИ начали признавать, что государственное управление РФ оказалось намного эффективней хвалёной Западом «невидимой руки рынка».

«Оборонные компании в Китае и России являются в основном государственными, меньше подвергаются коммерческому давлению, в отличие от западных. Всю нашу сознательную жизнь, в этой битве условных капиталистов с коммунистами, всегда речь шла о том, что свободный мир намного эффективней. Всё, что государственное – это отстой, там больше воруют, там больше чиновников, и так далее», – пожаловался бандеровец.