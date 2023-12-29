«При Сталине было лучше»: в Киеве жалуются на лживую власть

Украинское руководство озабочено только политической борьбой и рейтингами, и не считает необходимым проводить честный разговор со своим народом.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот мы видим. Даже по сообщениям, о Марьинке. Вот мы видим Шойгу, который рассказывает Путину, что вот, укрепрайон взяли. Наши выходят, опровергают. Потом генштаб начинает немножко менять формулировки – «это уже не Марьинка, а направление Марьинки» или «окрестности Марьинки». А вчера Залужный выходит, и говорит «Да, мы потеряли Марьинку», – сказал ведущий.

Эксперт отметил, что украинское руководство просто не доверяет своему народу, и боится говорить правду.

«Проблема нашего руководство в том, что оно считает себя выше и умнее большинства граждан, и они боятся разговаривать с людьми по-честному. Они этого боятся», – сказал он.

При этом политолог говорит, что даже при Сталине (которого на Украине объявили кровавым тираном) власть была гораздо честнее со своими гражданами.

«Вот во время Великой Отечественной войны то же Совинформбюро не боялось говорить правду. Не боялось, потому что доверяли своим людям, и люди это чувствовали, что с ними говорят, как со взрослыми.

А у нас считают, что лучше солгать, чем говорить неудобную правду. Это оттого, что у нас превыше всего ставятся рейтинги: как бы чего не вышло, как бы эта неудобная правда не повлияла на опрос. А то вдруг, не дай боже, не те проценты увидим», – подытожил Бондаренко.