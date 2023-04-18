При таком подходе не хватит людей для войны с Россией – офицер ВСУ

Вадим Москаленко .  
18.04.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Серьёзной проблемой ВСУ являются бестолковые генералы, которые ничего не смыслят в современной войне и отправляют людей на убой.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Серьёзной проблемой ВСУ являются бестолковые генералы, которые ничего не смыслят в современной войне и...

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«У меня есть вопрос – почему звено генералов низкого качества не убирают? Почему пытаются их тасовать, накачивать какими-то умными вещами?», – возмутился эксперт.

Он подчеркнул, что ярким примером является бывший депутат Рады Михаил Забродский, и использовал в отношении него антисоветский пропагандистский штамп о маршале Жукове, «не жалеющем солдат».

«Почему из нафталина достают Забродского, генерала из Верховной рады. Я б его близко к армии не подпускал, потому что всё, что мы называем «жуковщина» – это всё о Забродском. «бабы ещё нарожают», разбиться лбом о стену.

Скажу так – идёт штурм. Подразделение натыкается на сопротивление, которое не ожидалось, теряет свой наступательный порыв и отходит. А если этим наступлением командует Забродский, то вероятность прорыва маловероятна, но то, что наших потерь будет больше – это сто процентов. Погонит туда всех – поваров, и так далее, он волевой», – добавил Грин.

По словам эксперта, с таким командованием у Украины попросту не хватит людей на продолжение войны.

«Но у нас людского ресурса меньше, чем у противника. Поэтому совершенно точно – такими методами воевать не должны. Я категорически считаю опасным допускать этого генерала до командования. Не нужны такие генералы, у нас не хватит людей воевать с такими генералами», – распереживался он.

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