Политнавигатор - Новости России и Украины
26.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Колониальная демократия, Политика, Россия, США, Украина

При Трампе американская поддержка антироссийской Украины усилилась


США оказывают Украине сейчас более сильную поддержку, чем год назад. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямый» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст.

«Поддержка Украины в Америке сильнее сейчас, чем год тому назад. И гораздо больше, чем два года тому назад. И в Европе поддержка немножко получше. Сегодняшний президент Франции понимает, что Украина – это страна, которая интересуется свободой и хорошим отношением с Западом», – сказал Хербст.

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При этом он признал, что Запад ждал от Украины более радикальных реформ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«В Америке, Брюсселе и Берлине понимают, что в последние четыре года при Порошенко Украина сделала большой прогресс в области реформ. Конечно, они бы хотели большего прогресса. Они немножко разочарованы темпами реформ в области коррупции. Но рассматривая весь ход украинской политики, мы видим, что много было сделано», – сказал Хербст.

 

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