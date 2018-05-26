26.05.2018, Москва, Елена Острякова

621 просмотров

При Трампе американская поддержка антироссийской Украины усилилась

США оказывают Украине сейчас более сильную поддержку, чем год назад. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямый» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст.

«Поддержка Украины в Америке сильнее сейчас, чем год тому назад. И гораздо больше, чем два года тому назад. И в Европе поддержка немножко получше. Сегодняшний президент Франции понимает, что Украина – это страна, которая интересуется свободой и хорошим отношением с Западом», – сказал Хербст.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

При этом он признал, что Запад ждал от Украины более радикальных реформ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«В Америке, Брюсселе и Берлине понимают, что в последние четыре года при Порошенко Украина сделала большой прогресс в области реформ. Конечно, они бы хотели большего прогресса. Они немножко разочарованы темпами реформ в области коррупции. Но рассматривая весь ход украинской политики, мы видим, что много было сделано», – сказал Хербст.