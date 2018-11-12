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12.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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При участии фашистов в Варшаве прошла масштабная антиевропейская акция

Вчера в Варшаве состоялся масштабный марш националистов, посвященный столетию восстановления независимости Польши.

По данным МВД страны, в мероприятии приняли участие порядка 250 тысяч человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди участников были замечены не только польские праворадикалы из ОНР и «Всепольской молодежи», но и итальянские неонацисты из партии «Forza Nuova».

Как передает польское информагентство Polsatnews, представители последней выкрикивали антиевропейские лозунги и даже сожгли флаг Евросоюза.

На марше были слышны также антисоветские речовки.

Все это сопровождалось масштабным шествием радикалов с файерами в руках.

«Во главе марша националистов было установлен знамя с надписью «Бог, честь, Отечество». Именно под этим лозунгом состоялся Марш независимости в этом году.

Помимо белых и красных флагов, развевались эмблемы ОНР, были представители националистических и фашистских движений из-за рубежа, в том числе «Новые силы» Италии. Толпа скандировала лозунг, хорошо известный из предыдущих маршей независимости: «Однажды с серпом, однажды с молотком, красным риффаффом (сволочью, – перевод)», – пишет польская газета «Rzechpospolita».

Польская пресса также пишет, что в этом году марш прошел более спокойно, чем в предыдущем – обошлось без антиукраинских лозунгов и массовых задержаний.

Как сообщал «ПолитНавигатор», год назад польские националисты прошли по центральным улицам Варшавы с баннерами, среди которых был: «Помним о Львове и Вильнюсе». А со сцены звучали лозунги: «От колыбели и до гроба, польский Вильнюс, польский Львов».

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