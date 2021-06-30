30.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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При Украине Крым превратился в помойку – народный артист России

Новости УкраиныКрым во времена Украины приходил в запустение и истощался. Россия же вкладывает колоссальные средства...

Крым во времена Украины приходил в запустение и истощался. Россия же вкладывает колоссальные средства в его развитие.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов, который провел детство в Киеве, а сегодня является персоной нон-грата на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гуськов, попавший также на стукаческий сайт «Миротворец» из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев.

«Я очень-очень люблю этот город. А как не любить, если ты там первый раз поцеловался, закончил среднюю школу, у тебя столько друзей… Я каждый год, ездил в Ялту, в Крым, еще со времен ах каких. И когда был российский, когда мы союзно жили, и когда он стал украинским. Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку.

На моих глазах это, вплоть до того, что в Ялте невозможно было купить рыбу, ни камбалу, ни барабулю в ресторанах, потому что все они продавали в Турцию – тут же, этого не было. То количество вложений, которое сейчас пришло в полуостров, это очевидно видно и по трассе, и по набережным, и по отелям, и по всему. Я это вижу своими глазами», – заявил Гуськов.

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