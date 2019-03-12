При Украине об этом и мечтать не могли! – крымско-татарский аграрий

12.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

За пять лет в составе России бизнес в сфере сельского хозяйства почувствовал поддержку государства и смог выйти на новый уровень производства. Об этом говорится в сюжете телеканала ТВЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Довольны происходящим виноделы – за пять лет площадь посадок виноградников увеличилась в пять раз, а с ней – и урожай.

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«В прошлом году мы сделали 63 сорта. 63 вида вина из наших сортов, которые здесь, в Крыму, произрастают. Мы в поиске для того, чтобы найти те вина, которые особо подходят для нашего региона, и при этом высоко оцениваются винными критиками в мире… Россия дала огромный рынок. Уже подготовлены во многом люди, которые понимают в вине. Второе – резкий подъем виноградарства за счет очень большого субсидирования, которое достигает 80% от затрат. Лизинг техники – 3%. В украинский период было 15-17%», – рассказывает винодел Валерий Захарин.

Не чувствуют «репрессий», о которых рассказывает киевская пропаганда, и крымские татары. Энвер Бекиров из Бахчисарайского района выращивает персики в своем саду. За последние годы ему удалось увеличить площадь посадок и высадить новые, более поздние сорта персика.

«Появилась куча программ, которых при Украине не существовало. Например, есть поддержка малого бизнеса, дают подъемные, люди покупают трактора. Кто саженцы берет – кому что нужно. Воспользовались материнским капиталом, когда строили дом с женой. Уже что-то есть, нарисовалось…

Люди едут, просто сменилось время их приезда. Раньше они приезжали в мае-июне, много было туристов. Сейчас, почему-то, предпочитают август, сентябрь, октябрь», – делится фермер.

Довольна происходящим и его мать Зера Бекирова: «Смотрите, какие у нас строятся дороги. Такого не было. А сейчас у нас это есть, видим сразу, что мы прибавляем. Дают дотации до пенсии, что это очень важно. Если что-то нужно, обращаешься, помогают».