«При Украине там всё разбомбили»: Знаменитая галерея Айвазовского увеличит площадь вдвое

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Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского увеличит вдвое экспозиционную площадь за счет присоединения помещений, которые согласилось передать музею Минобороны. Ранее это был особняк сестры мариниста Екатерины Мазировой.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета РК Николай Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть огромная территория рядом, которая ещё с советских времён принадлежала Министерству обороны. При Украине там всё растащили, разбомбили, сдавали в аренду. Зарабатывали деньги какие-то там непонятные товарищи. А Министерство обороны Российской Федерации приняло решение о том, что городу воинской славы будет передана эта часть – дом сестры Айвазовского, что увеличит значительно площадь самой картинной галереи более чем в два раза. Появятся новые выставочные залы – как для картин Айвазовского, так и других легендарных художников, таких, как Константин Фёдорович Багаевский. Так же появится возможность делать выставки современных художников России», – отметил парламентарий.

Накануне рядом с галереей Айвазовского был открыт памятник другому известному феодосийскому художнику Константину Богаевскому. Бюст в честь 152-летия со дня его рождения установлен по инициативе и за счет средств почетного гражданина города Аиды Касаткиной, которая продала свой гараж и на эти деньги предложила установить монумент.

«Аида Алексеевна – это выдающийся человек, это почётный гражданин города воинской славы Феодосия. Это человек, который всю свою жизнь работал на благо Феодосии, и техникум здесь появился благодаря этому человеку, и много других известных проектов, который она сделала совместно со своими товарищами. И этот проект тоже делался группой единомышленников, «Русская община» в этом участвовала, помогала воплощать её идею», – пояснил Волков.

Традиция делать что-то в дар городу жива со времён Айвазовского. Богаевский родился в Феодосии и всю жизнь воспевал пейзажи Киммерии. В Феодосии он закончил свой земной путь, но памятника художнику в городе не было, только коллекция картин и предметов, связанных с Богаевским. Прежде планировалось сделать отдельную галерею Богаевского во втором корпусе галереи Айвазовского – особняке Екатерины Мазировой.

«Сегодня каждый объект, который освобождается от аренды или попадает под национализацию, первично рассматривается для использования под учреждения культуры. В кинотеатр «Украина» наконец-то заехала феодосийская театральная труппа «Парадокс», у них теперь есть своя крыша над головой. Когда-нибудь, может быть, мы построим хороший большой театр. Но помещение большое, красивое, я очень рад, что оно работает на культуру. Нам ещё предстоит забрать клуб порта для культуры, и тогда Феодосия, как культурная столица нашего Крыма, будет счастлива, что у нас много аудитории для того, чтобы дети занимались, и так должно быть во всей республике», – заверил глава парламентского комитета.